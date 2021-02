Transsexuais celebram em Nova Iorque fim de lei sobre detenções na via pública

Associações norte-americanas de defesa dos direitos dos transsexuais celebraram na terça-feira a derrogação de uma lei do Estado de Nova Iorque que levou durante décadas a inúmeras detenções de mulheres "trans".

Datada de 1976, a lei contra a prática da prostituição nos espaços públicos, motivava com frequência a detenção de mulheres "trans", sobretudo afro-americanas e latinas, por agentes da Polícia.

O aspeto ou forma de vestir eram, à luz da lei agora derrogada pela Assembleia e Senado de Nova Iorque, considerados indícios suficientes do crime de prostituição, para que a Polícia interpelasse e detivesse mulheres na via pública.

Após a votação, a ONG Make the Road New York afirmou em comunicado que a mesma foi "uma vitória monumental para as mulheres transgénero negras e morenas em todo o Estado e um passo fundamental para reduzir a criminalização das mulheres trans".

A reforma foi proposta pelo senador estadual Brad Hoylman e pela parlamentar Amy Paulin, contando com vasto apoio em ambas as câmaras legislativas, controladas pelo partido democrata.

Hoylman celebrou a aprovação afirmando, através da rede social Twitter, que a lei vinha sendo usada pela Polícia "para prender e assediar as mulheres transgénero".

"Esta é uma enorme vitória para a luta pela igualdade", afirmou o Senador.

O documento foi assinado poucas horas depois pelo governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, entrando assim formalmente em vigor.