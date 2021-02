Protestos na Índia. Manifestantes queimam imagens de Rihanna e Greta Thunberg

Dezenas de apoiantes do Governo indiano queimaram posters da artista pop Rihanna e da ativista sueca Greta Thunberg, num protesto contra aquilo que consideram ser atos de interferência externa.

A reação acontece depois da estrela pop ter publicado no Twitter um artigo da CNN que chamava a atenção para os protestos dos agricultores na Índia que se arrastam há mais de dois meses.

Sem nunca citar nomes, membros do Executivo e até o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia criticaram as publicações de personalidades estrangeiras nas redes sociais. Acusam as personalidades estrangeiras de sensacionalismo para dividir a Índia.

A ativista climática Greta Thunberg também lembrou a situação dos agricultores indianos.

Dezenas de milhares estão em acampamentos nos arredores de Nova Deli, junto às principais estradas, em protesto contra as reformas do Governo indiano para liberalizar os mercados agrícolas, desde 26 de novembro.

A lei foi suspensa, mas os agricultores exigem que seja revogada.