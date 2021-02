Algas florescentes vistas do espaço nas melhores imagens da semana

Copernicus Sentinel data (2020), processed by ESA

Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA

Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço.

Missão ExoMars

A missão ExoMars é um projeto da Agência Espacial Europeia (ESA) em colaboração com as autoridades espaciais russas, a Roscosmos.

Um projeto com duas fases em que a primeira já está a decorrer desde março de 2016 e a segunda fase tem lançamento previsto para 2022.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 30 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê".

Missão Copernicus

A missão Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 22 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".