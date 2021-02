Governo grego aprova controverso projeto de mina de ouro

O Governo conservador grego aprovou um controverso projeto de mina de ouro, bloqueado há vários anos devido a preocupações ambientais, indicaram esta sexta-feira as embaixadas do Canadá e dos Estados Unidos.

Em comunicado comum, as duas embaixadas declararam "saudar a assinatura [do acordo] de hoje entre Hellas Gold [filial a 100% da Eldorado Gold, uma companhia sediada no Canadá] e o Governo grego".

Este acordo, escrevem as embaixadas, "permitirá investimentos de cerca de 1,7 mil milhões de euros provenientes da América do Norte por um período de 23 anos" e vai criar até 5.000 empregos diretos e indiretos para o desenvolvimento das minas de Cassandra, na província do nordeste da Calcídica.

A Eldorado Gold, acrescentam, também prometeu um programa de desenvolvimento social de um montante de 70 milhões de euros dirigido às comunidades locais, e enquanto se mantiver o seu investimento.

O projeto de mina de ouro nas montanhas de Skouries motivou protestos durante anos e provocou confrontos particularmente violentos em 2013, quando militantes com os rostos cobertos lançaram 'cocktails molotov' contra as instalações, ferindo um guarda e danificando algumas máquinas.

Em 2015, o Governo grego então dirigido pelo partido de esquerda Syriza, bloqueou os trabalhos na mina de ouro de Skouries, ao alegar uma presumível violação dos contratos.

Após a chegada ao poder em 2019, o Governo conservador de Kyriakos Mitsotakis prometeu desbloquear o projeto na condição de garantir estritas garantias ambientais.

Uma nota do Ministério da Energia e do Ambiente grego considera que este novo acordo "maximiza as vantagens para a economia nacional, a sociedade local e o ambiente".

Por sua vez, a Eldorado Gold afirmou que este acordo tem benefícios mútuos, ao oferecer a perspetiva de outros projetos de investimento estrangeiro de envergadura na Grécia.