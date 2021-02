Recorde de 37 partidos participam nas legislativas nos Países Baixos

Um número recorde de 37 partidos foi autorizado a participar nas eleições parlamentares de março nos Países Baixos, anunciou esta sexta-feira o Conselho Eleitoral em conferência de imprensa.

Listas como "Jezus leeft (Jesus está vivo)", "De Feestpartij (a festa da festa)", ou ainda "Jong (partido dos jovens)", figuram entre os que estão na corrida eleitoral.

Entre os grandes candidatos estão a direita liberal do Partido Popular para a Liberdade e Democracia (VVD, do primeiro-ministro Mark Rutte), os três partidos centristas e cristãos (Apelo Democrata-Cristão/CDA; União Cristã/CU; Democratas 66/D66) que também formam o Governo, e a extrema-direita com o Partido pela Liberdade (PVV), de Geert Wilders.

Entre os grupos já presentes no Parlamento que se recandidatam está também o Denk, que representa principalmente pessoas de origem turca, o partido dos animais Partij voor de Dieren ou o partido dos séniores 50+.

As 37 listas foram consideradas válidas após um processo de verificação de vários dias, acrescentou o Conselho Eleitoral.

Em dezembro, 89 partidos haviam anunciado a sua intenção de participar nas eleições legislativas de 17 de março, mas menos da metade deles havia cumprido os pré-requisitos para uma seleção final.

As eleições parlamentares de março são de importância crucial para os Países Baixos, pois determinam a composição da Câmara Baixa do parlamento e, portanto, do Governo.

Nos Países Baixos, um país conhecido pelo seu "modelo polder", uma tradição baseada na discussão e no consenso, coligações de governo e um grande número de partidos tornaram-se a norma, mas para alguns meios de comunicação nacionais, como De Groene Amsterdammer, o recorde de partidos que disputam estas eleições legislativas marcam o auge do "egocentrismo" e da "ideologia neoliberal".

Normalmente, as eleições na Holanda decorrem ao longo de um só dia, mas devido à pandemia de covid-19, as autoridades decidiram distribuí-las em três dias, de 15 a 17 de março.

Estas eleições são também um dos primeiros grandes testes eleitorais na Europa desde o início da crise de saúde ligada à covid-19.

O primeiro-ministro de direita liberal, Mark Rutte, e o seu Governo renunciaram em janeiro devido a um escândalo de subsídios para crianças, mas continuam a administrar os assuntos diários até as eleições parlamentares.