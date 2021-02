Relatório da ONU confirma detenção de líder da Al-Qaeda na Península Arábica

O líder da organização extremista Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA), Khalid Batarfi, foi detido em outubro no Iémen, informou um relatório da ONU divulgado na quinta-feira.

Segundo o relatório enviado ao Conselho de Segurança da ONU, Khalid Batarfi, que assumiu a liderança há um ano, "foi detido em outubro durante uma operação em Gheida, que também resultou na morte do vice-comandante, Saad Atef el-Aoulaqi".

O documento não especifica por quem Batarfi foi capturado, nem o que lhe aconteceu desde então. No entanto, esta é a primeira confirmação oficial da detenção.

"Para além das perdas no seu comando, a AQPA está a ser corroída por desentendimentos e deserções, principalmente por um dos antigos tenentes de Batarfi", pode ler-se no relatório da ONU, no qual se alerta, contudo, para a "ameaça constante" que este grupo extremista bem estabelecido no Iémen continua a representar.