Protestos na Tunísia contra a repressão policial

Cerca de 2.000 pessoas manifestaram-se este sábado no centro da capital da Tunísia, por entre um forte dispositivo policial, contra uma política de segurança repressiva denunciada por dezenas de organizações nas últimas semanas.

O protesto em Tunes, convocado por várias organizações entre as quais a principal central sindical, a UGTT, começou na Praça dos Direitos Humanos, a poucas centenas de metros do Ministério do Interior, e seguiu para a Avenida Habib Bourguiba, símbolo da revolução de 2011, cujos acessos foram bloqueados pela polícia logo pela manhã.

Os manifestantes gritaram "Abaixo o regime da Irmandade Muçulmana", "Abaixo os torcionários do povo" ou "Liberdades", e dirigiram palavras de ordem hostis ao presidente do Parlamento, Rached Ghannouchi, líder do partido islamita Ennahdha, no poder.

No protesto, os manifestantes exigiram a libertação de milhares de jovens detidos em recentes manifestações antissistema - mais de 1.500, segundo a Liga de Defesa dos Direitos Humanos tunisina - e renderam homenagem a Chokri Belaid, um opositor de esquerda fortemente crítico do Ennahdha assassinado a 6 de fevereiro de 2013, cuja morte mergulhou o país numa crise política.

Políticos de esquerda, incluindo deputados, participaram na manifestação deste sábado.

"Hoje [sábado], houve um atentado ao direito dos cidadãos de circulação e de manifestação. Cenas destas lembram-nos antigas práticas do regime de Zine El Abidine Ben Ali", deposto na revolução de 2011, afirmou a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas da Tunísia, Amira Mohamed.

Na sexta-feira, dezenas de organizações denunciaram excessos da polícia e pediram sanções contra sindicatos da polícia que ameaçaram manifestantes.

Os protestos antissistema têm-se multiplicado nas últimas semanas, num contexto de elevada tensão política entre o Presidente, Kais Saied, o primeiro-ministro, Hichem Mechichi, e o Ennahdha, na sequência de uma remodelação governamental.