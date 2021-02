Um morto e vários feridos num tiroteio num hotel nos subúrbios de Chicago

Um tiroteio num hotel de Bloomingdale, subúrbio de Chicago, provocou um morto e vários feridos, informou este sábado fonte policial.

Segundo esta força da autoridade, às 02:35 horas locais foi dado o alerta na sequência de vários disparos no quinto andar do Indian Lakes Hotel, na localidade de Bloomingdale, localizado a cerca de 48 quilómetros a oeste do centro de Chicago.

Sem adiantar o número de feridos, a polícia adianta que várias pessoas fugiram desta unidade hoteleira e foram encontradas "várias vítimas aparentes de tiro".

As vítimas foram levadas para hospitais da área, onde um homem com cerca 20 anos foi declarado morto, disse o diretor de segurança pública da Bloomingdale, Frank Giammarese, à WLS-TV. Não estava claro exatamente quantas outras pessoas foram baleadas.

Segundo Frank Giammarese, um ou mais suspeitos envolvidos no tiroteio podem ter fugido, não se sabendo o motivo do mesmo.

Na página da rede social Facebook do Departamento de Polícia de Bloomingdale foi colocado um 'post' a informar para que as pessoas evitassem esse setor, adiantando que "não há ameaça iminente conhecida a qualquer membro da comunidade".