Golpe militar em Myanmar. Washington tentou falar com Suu Kyi mas pedido foi rejeitado

Washington tentou falar com a principal líder civil de Myanmar (antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, depois do golpe que a derrubou, mas os pedidos foram rejeitados, disse esta segunda-feira o porta-voz do departamento de Estado norte-americano, Ned Price.

"Tentámos estabelecer contacto com Aung San Suu Kyi. Fizemo-lo de forma informal e formal", disse Price, acrescentando que "estes pedidos foram negados".

O porta-voz também referiu que Washington condenou a proibição de manifestações em Myanmar (antiga Birmânia), onde a lei marcial foi declarada em várias cidades.

"Estamos ao lado do povo birmanês e apoiamos o seu direito à reunião pacífica, incluindo manifestações pacíficas de apoio ao governo democraticamente eleito", disse Ned Price.

Manifestantes não recuam e apelam à greve geral

Milhares de pessoas estão a perder o medo e a sair à rua na antiga Birmânia em protesto contra o golpe militar. As autoridades estão a recorrer a canhões de água, mas os manifestantes prometem manter a contestação e apelam à greve geral.

Há uma semana, os militares tomaram o país à força. Mais de 150 pessoas, entre deputados, responsáveis locais e ativistas continuam detidos, incluindo a chefe de Governo e antiga Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi.

As ligações à internet foram parcialmente restabelecidas no domingo, mas o acesso ao Facebook, principal ferramenta de comunicação para milhões de birmaneses, continua a restrito.

Estas são as manifestações mais importantes desde a revolta popular de 2007. Nessa altura, a contestação foi violentamente reprimida pelos militares.

A televisão estatal vai deixando por agora o aviso de que a qualquer momento as autoridades podem atuar contra quem colocar em causa a estabilidade do país.

Ao lado dos manifestantes na exigência do regresso da democracia está o Papa Francisco, que pede aos militares um passo atrás.

Os militares contestam o resultado das eleições de novembro, que quase fez desaparecer do mapa político o partido que apoiam. A Liga Nacional para a Democracia de Suu Kiy venceu com maioria absoluta.

Golpe militar

Em 1 de fevereiro, o exército prendeu a chefe do Governo civil de Myanmar, Aung San Suu Kyi, o Presidente Win Myint e vários ministros e dirigentes do partido governamental, proclamando o estado de emergência e colocando no poder um grupo de generais.

Myanmar emergiu há apenas 10 anos de um regime militar que estava no poder há quase meio século.

Para justificar o golpe de Estado, imediatamente condenado pela comunidade internacional, os militares asseguraram que as eleições legislativas de novembro passado foram marcadas por "enormes irregularidades", o que a comissão eleitoral nega.

Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes assumir o controlo do país em caso de emergência nacional.

O partido de Aung San Suu Kyi, que está no poder desde as eleições de 2015, venceu por larga maioria as eleições de novembro.

A vitória eleitoral de Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz 1991, demonstrou a sua grande popularidade em Myanmar, apesar da má reputação internacional pelas políticas contra a minoria rohingya, a quem é negada a cidadania e o voto, entre outros direitos.