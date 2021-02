Início do segundo julgamento muito mediático de ex-tesoureiro do PP espanhol

A justiça espanhola começa hoje um segundo julgamento muito mediático de um antigo tesoureiro do Partido Popular (direita) que envolve uma série de casos de corrupção cuja atual direção desta formação política recusa determinantemente estar envolvida.

Oito anos depois de ter revelado a existência de uma "caixa B" (contabilidade paralela escondida) no PP (Partido Popular), o seu antigo tesoureiro Luís Barcenas regressa hoje ao banco dos acusados para atacar as práticas que durante 20 anos utilizou este partido que acusa sem rodeios de financiamento irregular "institucionalizado" desde 1982.

A atual direção do PP recusa qualquer envolvimento nestas suspeitas, afirmando que o partido atual já não tem nada a ver com essas práticas antigas, enquanto a esquerda aproveita o julgamento para atacar este partido, que juntamente com o PSOE (socialistas), governou o país desde o fim da ditadura de Franco (1978).

No centro das suspeitas está o pagamento ilegal, com dinheiro da "caixa B" do partido, de 888.000 euros que custaram a remodelação da sede do PP, no centro de Madrid.

Este é o segundo e último julgamento de Luís Bárcenas desde que foi descoberto, em 2013, que acumulou 48,2 milhões de euros na Suíça cuja origem ainda não foi totalmente esclarecida, apesar de o Ministério Público estar convencido que grande parte dessa fortuna foi retirada da "caixa B" e ampliada através de grandes investimentos.

Numa carta ao Ministério Público Anti-Corrupção, tornada pública cinco dias antes do início do julgamento e na qual forneceu alguns novos pormenores sobre as alegadas práticas corruptas no PP - tais como o pagamento de envelopes com dinheiro daquela "caixa B" alimentada com donativos de homens de negócios -, o ex-tesoureiro limitou-se a apontar como responsável a antiga liderança do partido dirigida pelo ex-presidente Mariano Rajoy.

Contudo, numa entrevista ao diário espanhol El Mundo, publicada no domingo, o ex-tesoureiro foi mais longe e tentou envolver o PP do atual líder, Pablo Casado, que, através de dois mandatários, teria tentado negociar com ele para abafar o caso.

Luís Bárcenas, condenado a 29 anos de prisão pelo caso Gürtel há três anos, quando a existência dessa contabilidade paralela foi confirmada, enfrenta agora um julgamento que pode acrescentar mais cinco anos de prisão.

O ex-tesoureiro é acusado de um crime fiscal, de falsificação de documentos, de apropriação indevida de dinheiro com o pagamento ilegal da remodelação da sede do PP e pela compra de ações da Libertad Digital com dinheiro da caixa B.

O PP, como tinha acontecido no caso Gurtel, é novamente suspeito neste julgamento de ter responsabilidade civil, ao ter participado numa atividade lucrativa eventualmente irregular.

Vão ser ouvidos nos próximos meses, entre outros, Mariano Rajoy, que terá novamente de testemunhar, como já o tinha feito aquando do caso Gurtel - na altura era primeiro-ministro -, bem como o também antigo primeiro-ministro José María Aznar, que pela primeira vez terá de dar explicações sobre a contabilidade paralela detetada.