Oposição da Somália exige realização de eleições presidenciais

A aliança que agrupa diferentes candidatos da oposição da Somália considera que o presidente Mohamed Adbullahi Mohamed, conhecido como Farmajo, está a ocupar o cargo de forma "ilegítima" porque o mandado terminou no domingo.

A oposição pede a convocação urgente de eleições presidenciais.

"A partir de 8 de fevereiro, o Conselho de Candidatos da Oposição não reconhece Farmajo como presidente legítimo e não vai aceitar qualquer forma de extensão do mandato", anunciaram através de um comunicado os dirigentes dos vários grupos da oposição.

As formações políticas e os candidatos pedem a formação urgente de um Conselho Nacional de Transição capaz de conduzir o país até às próximas eleições e pedem a Farmajo para "respeitar a Constituição".

No passado dia 17 de setembro, o presidente Farmajo alcançou um acordo estabelecido com cinco líderes regionais e com o presidente da autarquia de Mogadíscio para realizar eleições antes do fim do mandato presidencial.

O pacto abandonou a promessa "um homem, um voto", um objetivo fixado pela Somália no sentido de realizar as primeiras eleições inteiramente democráticas desde 1969, depois de divergências políticas e problemas de segurança.

Deste modo, o país deveria avançar para eleições indiretas através de um sistema de votação complexo em que os delegados especiais elegem os membros do parlamento que depois votariam no presidente. Mas mesmo assim, este processo ficou num impasse com acusações do chefe de Estado - de facto - e dos líderes regionais.

No final de janeiro, o enviado especial da ONU para a Somália, James Swan, alertou que o país pode ter de enfrentar uma "situação imprevisível" se o mandato presidencial expirar sem um consenso sobre a realização de eleições.

Swan enfatizou que a situação tem de ser enquadrada no contexto de uma grande violência provocada pelos movimentos radicais islâmicos e pela fome que atinge a população.