Avaria deixa sem eletricidade vários bairros de Luanda

Uma avaria num cabo da ENDE (Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade) deixou sem energia elétrica vários bairros da cidade de Luanda, desde segunda-feira à noite, informou a distribuidora de energia.

Segundo o comunicado da ENDE, o problema afetou um cabo de 60 quilowatts que interliga as subestações da Cuca a Maianga.

Estão privados de eletricidade os bairros Prenda, Cassenda, Mártires do Kifangongo e Rocha Pinto, no município de Luanda e bairro Cuca no município do Cazenga.

A ENDE salienta que está a trabalhar para restabelecer o fornecimento às zonas afetadas o mais breve possível e acrescenta que enquanto decorrem as reparações as instalações devem ser consideradas como se estivessem sob tensão.