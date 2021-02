Colômbia regulariza temporariamente quase um milhão de venezuelanos

A Colômbia vai regular provisoriamente os processos de quase um milhão de migrantes venezuelanos, anunciou o Presidente colombiano, Ivan Duque, durante uma visita do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Em conferência conjunta com o alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, o chefe de Estado colombiano anunciou que o país vai "criar um estatuto de proteção provisória" que vai permitir "o lançamento de um processo de regularização desses migrantes [provenientes da Venezuela]".

A Colômbia, que não tem atualmente relações diplomáticas estabelecidas com Caracas, acolheu desde 2015 cerca de 1,7 milhões de venezuelanos, que fugiram de crise político-económico que o país está a enfrentar.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 34% dos 5,4 milhões de venezuelanos que abandonaram o país encontraram refúgio na Colômbia.

Deste número, cerca de 56%, ou seja, 950.000 pessoas, estão em situação irregular no país, segundo dados fornecidos pelas autoridades colombianas.

O 'status' de proteção tem uma duração de dez anos, período no qual os migrantes poderão pedir uma habitação, se desejarem permanecer na Colômbia, acrescentou Ivan Duque.

O processo vai começar com o registo oficial dos migrantes, que vai incluir o "local de residência, as condições socioeconómicas", assim como o "registo biométrico".

Em dezembro, o Presidente foi duramente criticado por anunciar que os venezuelanos com uma situação irregular no país seriam excluídos da campanha de vacinação contra o SARS-CoV-2, que, em princípio, vai começar em 20 de fevereiro na Colômbia -- país com cerca de 50 milhões de habitantes.

Contudo, Duque lançou um apelo à comunidade internacional para possibilitar a vacinação dos cidadãos venezuelanos.