Destituição de Trump pode demorar apenas alguns dias ou estender-se por semanas

O processo de destituição de Donald Trump pode demorar apenas alguns dias ou estender-se por semanas, avança o comentador da SIC, Germano Almeida. Tudo depende da análise mais ou menos esmiuçada da invasão ao Capitólio e se a acusação chamar a depor testemunhas.

O julgamento político do ex-Presidente dos EUA Donald Trump começa hoje no Senado. O artigo de 'impeachment' acusa Trump de "incitação à insurreição".

Depois de terem conseguido aprovar a destituição de Trump na Câmara de Representantes, onde têm uma confortável maioria, os democratas dificilmente conseguirão a maioria qualificada no Senado, onde estão em empate de votos com os republicanos e enfrentam uma grande resistência em convencer a oposição da responsabilidade direta do ex-Presidente no ataque ao Capitólio, em 06 de janeiro.