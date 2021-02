Pais processam aplicação de investimento pelo suicídio do filho

Alex Kearns, um jovem norte-americano de 20 anos, cometeu suicídio em junho de 2020 por acreditar que tinha perdido cerca de 750 mil dólares (mais de 600 mil euros) num investimento em bolsa que fez através da corretora Robinhood. Agora, os seus pais estão a processar a plataforma pela morte do filho.

O processo, a que a CBS News teve acesso, alega que Alex Kearns erroneamente acreditava que devia mais de 730 mil dólares, razão pela qual tirou a sua própria vida. Dan e Dorothy, os pais, afirmam que o filho não conseguiu obter ajuda dos serviços de suporte ao cliente da Robinhood antes de morrer.

À CBS, os pais contaram que Alex começou a utilizar a Robinhood antes de terminar o equivalente, nos Estados Unidos, ao ensino secundário. Reconhecem que não conheciam a aplicação, mas aprovaram a sua utilização pelo filho para comprar e vender ações - um investimento de risco – com o valor do salário do seu emprego de verão, apesar da sua falta de experiência financeira.

DAN AND DOROTHY KEARNS

Contam também que, a 11 de junho de 2020, o filho se apercebeu que a sua conta tinha sido “restringida” pela Robinhood devido ao que aparentava ser um balanço negativo de mais de 700 mil dólares na sua conta.

Segundo a CBS, o jovem recebeu um e-mail automático às 03:26 (hora local) a instar que tomasse “ação imediata” e pagasse cerca de 170 mil dólares. A família conta que Alex contactou várias vezes os serviços de apoio ao cliente para tentar perceber o que se passava, mas apenas recebeu respostas automáticas a informar que a sua mensagem seria respondida assim que possível.

A família foi informada que Alex se tinha suicidado umas horas mais tarde, a 12 de junho.

“Ele achava que tinha arruinado a sua vida. Achava que não havia volta a dar”.

Os pais dizem que um dia após a morte do filho, receberam um e-mail da corretora a esclarecer que a situação tinha sido resolvida e que Alex não devia dinheiro, tendo o valor sido coberto por outros investimentos da sua carteira.

O processo em tribunal, apresentado pelos pais, acusa a Robinhood de "comunicação enganosa" que gerou "pânico e confusão".

Em comunicado citado pela BBC, a plataforma afirmou ter feito melhorias, incluindo no serviço de apoio ao cliente e disponibilizando materiais educativos para os seus utilizadores.