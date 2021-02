Princesa Eugénia e Jack Brooksbank foram pais pela primeira vez

Nasceu o primeiro filho da princesa Eugénia, do Reino Unido, neta da rainha Isabel II, e de Jack Brooksbank, informou o Palácio de Buckingham.

"A Rainha, o Duque de Edimburgo, os Duques de York e o Sr. e Sra. Brooksbank já foram informados e estão muito satisfeitos com a notícia", disse o palácio.

A princesa já partilhou uma fotografia do bebé cujo nome ainda não é conhecido. Nasceu às 08:55 desta terça-feira no The Portland Hospital, em Londres.

Este é o primeiro neto do príncipe André, que em novembro abandonou as funções públicas, depois de ser envolvido no escândalo em torno de Jeffrey Epstein, e o nono bisneto da rainha Isabel II e do duque de Edimburgo. Tornando-se no 11º na linha de sucessão ao trono britânico.

A princesa Eugénia, a filha mais nova do príncipe André e de Sarah Ferguson, é casada com o empresário Jack Broksbank desde 2018, depois de terem namorado sete anos.