Sonda dos Emirados Árabes Unidos vai analisar a atmosfera marciana

Os Emirados Árabes Unidos conseguiram coloca uma sonda a orbitar o planeta Marte. O foguete que partiu da Terra a 19 de julho do ano passado, chegou esta terça-feira e foi o primeiro dos três projetos a chegar.

Entrar em órbita de um planeta é extremamente complicado: a sonda Al-amal – cujo nome se pode traduzir por esperança – realizou uma desaceleração dos 121 mil km/h para 18 mil, sem passar Marte e sem se despenhar. A confirmação do sucesso da missão chegou pouco depois das 16:15, hora de Lisboa.

Neste projeto trabalham 200 cientistas e engenheiros árabes e, curiosamente para o país, mais de 30% são mulheres. Dentro de semanas, a sonda vai começar a estudar a atmosfera marciana, numa missão que pode durar quatro anos.

Al-amal conseguiu ser a primeira das três naves que foram lançadas para aproveitar a atual proximidade entre Marte e o planeta Terra.

Esta quarta-feira deverá chegar a sonda chinesa, que tenciona colocar um robô na superfície do planeta vermelho e, no dia 18, está prevista a aterragem do Robot Perseverance. Este projeto da NASA e da Agência Espacial Europeia deverá recolher amostras do solo e trazê-las para a Terra.