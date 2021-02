Homem de 100 anos acusado de ser cúmplice de 3.518 mortes num campo de concentração nazi

Um homem de 100 anos está a ser acusado de ser cúmplice no homicídio de 3.518 pessoas num campos« de concentração nazi nos arredores de Berlim, na Alemanha.

O homem teria trabalhado no campo de Sachsenhausen entre 1942 e 1945 como membro da ala paramilitar do Partido Nazi, disse Cyrill Klement, que liderou a investigação.

A identidade do homem permance desconhecida por causa das leis de privacidade alemãs. Apesar da idade avançada, o suspeito é considerado apto para ser julgado.

O caso surge depois de uma mulher de 95 anos, que trabalhou durante a guerra como secretária do comandante do Partido Nazi no campo de concentração de Stuthof, ter sido acusada de conluio em crimes de homicídio.

As duas acusações avançaram depois de terem sido abertos precedentes legais na Alemanha, que estabelecem que qualquer pessoa que ajudou num campo nazi pode ser julgada pelos crimes lá cometidos.

Efraim Zuroff, académico com historial de perseguição a nazis, disse que os dois novos casos servem como "lembretes vitais para os perigos do antissemitismo, racismo e xenofobia".

"A idade avançada dos réus não é desculpa para ignorá-los e permitir que vivam na paz e tranquilidade que negaram às suas vítimas", afirmou.

O novo precedente legal foi estabelecido em 2011 com a condenação de um ex-trabalhador da indústria automobilística de Ohio, John Demjanjuk, como cúmplice de assassinato sob alegações de que terá servido de guarda no campo de extermínio de Sobibor, na Polónia ocupada pela Alemanha. Demjanjuk, que negou veementemente as acusações, morreu enquanto o processo decorria.

Posteriormente, um tribunal manteve a condenação de 2015 do ex-guarda de Auschwitz, Oskar Groening, obtida com a mesma linha de raciocínio, solidificando o precedente.

O tribunal de Neuruppin, a noroeste da cidade de Oranienburg, onde Sachsenhausen estava localizado, vai agora avaliar o caso e a idoneidade do réu de 100 anos e, de seguida, definir uma data para o julgamento, disse Cyrill Klement.

Campo de concentração de Sachsenhausen

Sachsenhausen foi instalado em 1936, a norte de Berlim, e tinha como objetivo servir de modelo para outros campos e ser um local de treino.

Mais de 200.000 pessoas foram mantidas lá entre 1936 e 1945, e dezenas de milhares morreram de fome, doenças, trabalho forçado e outras causas, nomeadamente, experiências médicas e operações sistemáticas de extermínio, incluindo tiroteios, enforcamentos e ações com gases tóxicos.

Os números exatos sobre os mortos variam, com estimativas superiores de cerca de 100.000, embora os académicos sugiram que números entre 40.000 a 50.000 sejam, provavelmente, mais precisos.

Nos primeiros anos, a maioria dos presos eram presos políticos ou criminosos, mas também incluíam algumas Testemunhas de Jeová e homossexuais. O primeiro grande grupo de prisioneiros judeus foi levado para lá em 1938.

Durante a guerra, foi expandido para incluir prisioneiros de guerra soviéticos - que foram fuzilados aos milhares - bem como outros.

Como noutros campos, os prisioneiros judeus em Sachsenhausen tiveram um tratamento particularmente severo, e a maioria dos que permaneceram vivos foram enviados para o campo de Auschwitz em 1942.