O Norte da Europa, que já é frio nesta altura do ano, está a ser atingido por um fenómeno meteorológico que traz temperaturas negativas e neve a parte do continente.

Como consequência, capitais como Londres ou Paris estão sob um manto branco.

No sul do continente, as temperaturas até estão acima da média, mas durante o fim de semana o frio deverá atingir o sul de França e de Itália, e está prevista neve em locais onde raramente cai, como Atenas, capital da Grécia.