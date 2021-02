Sismos de magnitudes 6,1 e 7,5 abalam ilhas no Pacífico Sul

Um sismo de magnitude 6,1, seguido por uma réplica de magnitude 7,5 meia hora depois, abalou esta quarta-feira as Ilhas Loyalty, um arquipélago no território francês da Nova Caledónia, no Pacífico Sul, não havendo registo de vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza a atividade sísmica global, localizou o hipocentro de ambos os sismos a 10 quilómetros de profundidade.

A mesma agência localizou o epicentro dos sismos a cerca de 400 quilómetros a leste de Tadine, na ilha da Maré, em Lealtad, e 440 quilómetros a sudeste de Isangel, em Vanuatu.

A Nova Caledónia está localizada perto do chamado Círculo de Fogo do Pacífico e dos vulcões subaquáticos da Bacia de Lau, razão pela qual regista regularmente terremotos de origem sísmica.

As autoridades não verificaram vítimas ou danos materiais e consideram que não há, para já, risco de tsunamis.