Tempestade Darcy. Reino Unido regista a temperatura mais baixa em 10 anos

A tempestade Darcy, que está a atingir grande parte da Europa Central, deverá continuar a trazer neve e frio pelo menos até ao final da semana. Os meteorologistas já avisaram que as temperaturas se vão manter abaixo dos zero graus em diversos países.

O Reino Unido registou a temperatura mais baixa da última década na terça-feira, chegando quase aos 17 graus negativos, nas terras altas da Escócia. Está a ser a semana mais fria desde dezembro de 2010.

As autoridades emitiram alertas, para todas as regiões, e os serviços de proteção civil pedem à população que acate as regras do confinamento e evite sair de casa.

Na Bélgica, onde o mau tempo também está a afetar grande parte do país, uma das maiores preocupações é com os sem abrigo. Muitos conseguem passar a noite nos centros de acolhimento onde podem tomar banho, comer e dormir, sem ser ao relento.

Na Holanda, os termómetros chegaram a marcar menos 15 graus, no leste do país, que está debaixo do maior nevão da década. Os meteorologistas dizem que a tempestade Darcy vai continuar, pelo menos, até ao final da semana.

Embora cause muitos problemas e obrigue ao corte de estradas e ligações ferroviárias, e ao cancelamento de voos, há quem esteja feliz com este tempo.