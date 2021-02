O governo provincial de Luanda deixou de pagar a seis empresas de recolha de lixo no final do ano passado. Com a desvalorização da moeda angolana, as autoridades deixaram de conseguir cumprir os contratos indexados ao dólar.

O lixo enche bairros inteiros e a população denuncia um atentado à saúde pública.

Há zonas em que não é feita recolha do lixo há mais de um mês.