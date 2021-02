China celebra a chegada do Ano do Boi com esculturas em gelo

Devido à pandemia de covid-19, o Harbin Ice and Snow World Scenic Spot está fechado desde meados de janeiro. Mas os artistas locais queriam oferecer aos residentes algo especial para o Festival da Primavera deste ano.

Os cubos de gelo usados ​​para fazer as esculturas são gelo natural do rio Songhua - os cubos são mais duros e claros que o gelo artificial, o que torna as esculturas de gelo mais bonitas e também muito mais difíceis de esculpir.

Um dos artistas disse que quer não só expressar os seus melhores votos às pessoas de todo o país com estas esculturas, mas também prestar homenagem aos profissionais de saúde que ainda lutam contra a pandemia.