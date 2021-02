"Leonor vai embora de Espanha, como o avô". A frase da televisão pública espanhola que está a causar polémica

A televisão pública espanhola TVE gerou polémica em Espanha depois da forma como anunciou que a princesa Leonor ia sair do país. Em causa está o anúncio da Casa Real espanhola, na quarta-feira, no qual deu a conhecer o futuro da herdeira ao trono.

A princesa Leonor vai estudar no País de Gales, no Reino Unido, por decisão dos reis. Mais concretamente, vai realizar um programa de estudos de Bacharelato Internacional, no Colégio do Mundo Unido. A decisão foi anunciada pelo rei Felipe VI ao primeiro-ministro Pedro Sánchez.

No entanto, a forma como a TVE deu a notícia está a dar que falar em Espanha. Através de uma frase em rodapé, no programa La Hora de la 1, a emissora anunciou: "Leonor vai embora de Espanha, como o seu avô". De acordo com o El Mundo, esta é um dos últimos ataques da televisão pública à monarquia em Espanha.





TVE

Perante a situação, a administradora do grupo RTVE, Rosa Maria Mateo, emitiu um comunicado, no qual lamentou "profundamente o grave erro" e anunciou "medidas imediatas" para os "responsáveis por este equívoco serem dispensados dos seus cargos".

No verão do ano passado, o antigo rei Juan Carlos, avô de Leonor, mudou-se de Espanha para os Emirados Árabes Unidos, após a repercussão pública das investigações sobre os seus alegados fundos em paraísos fiscais.