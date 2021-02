Pelo menos cinco pessoas morreram num acidente que envolveu cerca de 70 carros no Texas, EUA

Um choque em cadeia, numa via rápida de Fort Worth, no Texas, EUA, onde estiveram envolvidos mais de 75 veículos, provocou a morte a pelo menos cinco pessoas e 36 foram levadas em estado grave para o hospital.

O acidente ocorreu pelas 06:00 da manhã desta quinta-feira (12:00 em Lisboa), como conta a CNN, e obrigou ao corte nos dois sentidos desta via rápida.

À CNN o porta-voz dos bombeiros de Fort Worth, Mike Drivdahl, explicou que foram de carro em carro de forma a garantir que ninguém tinha ficado encarcerado.

Segundo a polícia as condições meteorológicas adversas foram a principal causa para o acidente. Segundo a CNN, na madrugada desta quinta-feira ocorreu a queda de granizo e de chuva, que levou à formação de lençóis de gelo na estrada.

Uma das primeira ações das equipas de socorro foi garantir que quem estava no local do acidente, ferido ou não, não entrava em hipotermia. Matt Zavadsky, porta-voz do serviço de ambulância MedStar, explicou que com "os carros dos bombeiros" conseguiram "levar alguns dos envolvidos no acidente que não estavam feridos" mas que poderiam entrar em hipotermia caso permanecessem no local.

A área onde aconteceu este acidente está sob aviso de frio até às 18:00 locais por causa da acumulação de gelo.