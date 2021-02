China dá as boas-vindas ao Ano do Boi

A entrada no novo ano lunar, que se celebra esta sexta-feira, está a ser marcada por uma diminuição nas viagens e festas que em muitas regiões foram mesmo proibidas.

Com menos pompa e circunstância do que o habitual, os chineses dão as boas vindas ao ano do boi. Foi em casa com os familiares mais próximos ou em pequenos grupos em restaurantes que a maioria dos chineses entrou no novo ano lunar.

A pandemia obrigou ao cancelamento de grande parte das celebrações e para muitos a entrada no ano do boi, que marca o início do Festival da Primavera, foi passada a ver os espetáculos transmitidos pela televisão e a usar as redes sociais para falar com os parentes e amigos que vivem longe.

Em várias regiões foram proibidas as viagens ou exigidos testes e quarentena a quem chegasse de outra província.

A maior migração temporária de pessoas, que acontece sempre nesta altura do ano na China, quando milhões aproveitam as férias do Festival da Primavera para irem ver a família ou passear, terá, este ano, uma redução de 60% face ao normal.

Em algumas regiões, onde há mais casos, as autoridades chinesas mandaram fechar os templos. Mas, em muitas outras, as portas ficaram abertas e permitiram aos fiéis a tradicional visita aos deuses no primeiro dia do novo ano.

Segundo a astrologia chinesa, para obter sucesso, neste ano do boi será precisa muita dedicação, trabalho árduo, disciplina e perseverança.