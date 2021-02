Choque em cadeia nos EUA. Pelo menos 6 mortos e mais de 65 feridos

Pelo menos seis pessoas morreram e mais de 65 ficaram feridas num enorme acidente que envolveu mais de 130 viaturas numa autoestrada coberta de gelo no Texas, durante uma tempestade, afirmaram quinta-feira as autoridades locais.

Anteriormente, as autoridades tinham informado que cinco pessoas tinham morrido num acidente que tinha envolvido uma centena de viaturas.

No local do acidente, na autoestrada 35, perto do centro de Fort Worth, um emaranhado de reboques, carros e camiões esmagaram-se uns contra os outros e viraram-se para todos os lados, com alguns veículos em cima de outros.

Pelo menos 65 pessoas procuraram cuidados em hospitais, incluindo 36 que foram transportadas em ambulância do local do acidente, das quais várias com ferimentos críticos, disse Matt Zavadsky, porta-voz da MedStar, que fornece o serviço de ambulâncias para aquela área.

O acidente aconteceu cerca das 06:00 de quinta-feira (hora local, 12:00 em Lisboa), quando muitos trabalhadores de hospitais e das urgências se dirigiam de e para o trabalho, pelo que alguns dos envolvidos eram trabalhadores dos cuidados de saúde e agentes de emergência, incluindo agentes da polícia, disseram as autoridades.

Zavadsky disse que as suas tripulações transportaram uma mistura de areia e sal nas ambulâncias, que começaram a utilizar no local do acidente, precisando que a certa altura uma das ambulâncias foi atingida, mas sofreu apenas pequenos danos e os membros da tripulação estavam bem.

"A estrada era tão traiçoeira devido ao gelo que vários dos primeiros socorristas caíram no local", disse Zavadsky.

A tempestade de gelo veio como um vórtice polar - ar que normalmente se encontra sobre os polos da Terra - deslocou-se perto da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, provocando um clima mais frio para sul do que o habitual, afirmou, por seu turno, Steve Goss, um meteorologista do Centro de Previsão de Tempestades do Serviço Nacional de Meteorologia em Norman, Oklahoma.

"Como resultado, estamos a receber ar invulgar ou anormalmente frio, que está a ir para sul em boa parte dos Estados Unidos a leste das Montanhas Rochosas", disse.

No Tennessee, a polícia respondeu a cerca de 30 colisões de trânsito e alguns voos foram atrasados no Aeroporto Internacional de Memphis depois de ter caído chuva gelada e de ter caído gelo.

No Kentucky, o governador declarou o estado de emergência para libertar fundos e ajudar as agências a coordenar a resposta aos relatos de estradas escorregadias e linhas elétricas cortadas.

E no sul do Estado de Indiana, escolas e gabinetes governamentais fecharam.

No subúrbio de Austin, capital do Estado do Texas, mais de duas dúzias de veículos estavam envolvidos num choque em cadeia numa autoestrada gelada, e cinco pessoas foram levadas para um hospital, disseram as autoridades de emergência.