Dos Estados Unidos chegam imagens de um salvamento de um homem que estava no interior de um carro acidentado a começar a arder.

As imagens foram captadas no Ohio, a partir de um veículo da polícia que ia a passar no local. Um dos polícias aproximou-se e apercebeu-se que um homem estava inconsciente no interior do carro.

Ao fim de vários minutos de tentativas, o homem foi salvo. O polícia foi elogiado pela coragem e pelo ato heróico.