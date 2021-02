Mario Draghi aceitou ser primeiro-ministro de Itália e já anunciou quem vão ser os seus ministros

O novo governo de Mario Draghi toma posse em Itália este sábado.

O ex-presidente do Banco Central Europeu aceitou formar um governo de unidade nacional e conta com uma larga maioria parlamentar.

Esta sexta-feira, depois de uma reunião de 40 minutos com o presidente italiano, Sergio Mattarella, anunciou a composição do executivo.

Atribuiu a maioria dos ministérios a membros dos seis partidos que o apoiam. Mas em pastas importantes, como Economia ou Interior, escolheu técnicos especializados. É o caso de Marta Cartabia, a primeira mulher presidente do Tribunal Constitucional em Itália, que será ministra da Justiça; ou Daniele Franco, até aqui diretor do Banco de Itália, que fica com o ministério da Economia.