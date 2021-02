Catalunha prepara-se para eleições com restrições

As autoridades regionais da Catalunha tentaram adiar a votação para maio, mas a Justiça impediu a mudança de data. Os catalães vão às urnas, no domingo, com medidas de segurança em vigor para evitar a propagação da covid-19.

ESPANHA: INCIDÊNCIA DE CASOS BAIXOU

Em Espanha a incidência de casos baixou pela primeira vez num mês para menos de 500 por 100 mil habitantes. Algumas regiões aliviaram as restrições, mas mantiveram proibidos os voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul.

REINO UNIDO: CONFINAMENTO A DAR RESULTADOS

Um confinamento quase total desde janeiro já começa a dar resultados no Reino Unido. Nos últimos sete dias, o número de mortes desceu 26% e o número de novas infeções baixou 27%. A Universidade de Oxford vai testar a segurança e imunidade da vacina entre crianças. O Reino Unido já imunizou mais de 13 milhões de pessoas.

BRASIL: MAIS DE MIL MORTES DIÁRIAS

O Brasil é o terceiro país mais afetado pela pandemia e ultrapassou as mil mortes diárias pelo quarto dia consecutivo. Este ano, sem os festejos de Carnaval, fez-se uma homenagem às vítimas da covid-19 num sambódromo.