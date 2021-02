Conselho Europeu e Comissão Europeia felicitam novo primeiro-ministro de Itália

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, felicitaram este sábado o novo primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que este sábado prestou juramento.

"Parabéns e espero trabalhar com Mario Draghi novamente para a recuperação e o futuro da Europa", escreveu Charles Michel no Twitter, após a cerimónia de tomada de posse do ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, com os seus 23 ministros, para acabar com a crise política gerada pela renúncia de Giuseppe Conte em 26 de janeiro.