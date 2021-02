Decisão do julgamento de Trump pode ser conhecida este sábado

A decisão do julgamento político de Donald Trump pode ser conhecida este sábado, mas é improvável que o ex-presidente dos Estados Unidos seja condenado.

Os democratas precisam que pelo menos 17 senadores republicanos votem a favor da condenação por incitamento à insurreição no caso do ataque ao Capitólio a 6 de janeiro. Os senadores indecisos podem ser determinantes.

Quase todos os jurados do Senado disseram que iam considerar as provas, mas a maioria já tinha a sua opinião formada antes do início do julgamento de impugnação.

Se Donald Trump for condenado, o Senado pode avançar para uma segunda votação para o impedir de voltar a concorrer a cargos públicos.

Biden está "ansioso" para saber o que os seus "amigos republicanos" vão decidir no julgamento de Trump

O Presidente dos EUA, Joe Biden, disse que está "ansioso" para saber o que os seus "amigos republicanos" irão decidir no julgamento político do seu antecessor Donald Trump.

"Estou ansioso para ver o que fazem os meus amigos republicanos, se assumem uma posição", disse Biden numa breve conversa com jornalistas, na Casa Branca, mas esclarecendo que não tem a intenção de discutir a matéria com nenhum senador em particular.

Os vídeos inéditos do ataque ao Capitólio dos EUA

A apresentação destas imagens fortes abriu o primeiro dia de argumentos no julgamento, com os procuradores a defenderem que Trump não era um qualquer "espetador inocente", mas sim o "incitador-chefe" do mortífero ataque ao Congresso, alguém que passou meses a espalhar mentiras sobre as eleições e a construir uma multidão de apoiantes da sua intenção de impedir a vitória de Biden.

Os democratas da Câmara dos Representantes mostraram muitas provas oriundas do próprio Trump - centenas de mensagens da rede social Twitter e comentários -, que culminaram no seu apelo de 6 de janeiro, para a multidão ir para o Capitólio e "lutar como nunca" para inverter a sua derrota.