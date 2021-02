Itália: Costa deseja felicidades a Draghi e considera país "essencial para o futuro da Europa"

O primeiro-ministro português, António Costa, desejou as "maiores felicidades" ao seu novo homólogo italiano, Mario Draghi, considerando que o sucesso da Itália é "essencial para o futuro da Europa".

Mario Draghi foi empossado este sábado como primeiro-ministro de Itália pelo chefe de Estado, Sergio Mattarella, que o encarregou de formar governo após a crise desencadeada no decurso da renúncia ao cargo de Giuseppe Conte em 26 de janeiro.

"Desejo as maiores felicidades a Mario Draghi. O sucesso da Itália é essencial para o sucesso da Europa. Portugal e Itália são países muito próximos. Trabalharemos juntos na construção de uma Europa com soluções solidárias e eficazes para os desafios que enfrentamos", escreveu António Costa, numa publicação na rede social Twitter em português, inglês e italiano.

Draghi disse ter aceitado o convite do Presidente italiano, Sergio Mattarella, para assumir o cargo de primeiro-ministro de Itália, depois de ter garantido o apoio de quase todos os partidos representados no parlamento.

"Juro ser fiel à República, cumprir com lealdade a Constituição e as leis e exercer minhas funções em prol do interesse exclusivo da nação", declarou este sábado, perante Sergio Mattarella no Palácio Romano Quirinale.