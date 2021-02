Eleições Catalãs. Independentistas com maioria absoluta mas socialistas foram os mais votados

O conjunto dos partidos independentistas da Catalunha reforçaram a maioria que já tinham nesta região espanhola, nas eleições deste domingo. No entanto, o Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) foi o mais votado.

O candidato do PSC, que obteve 22,9% dos votos e 33 deputados, deverá tentar convencer o segundo mais votado, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), com 21,3% e também 33 deputados, a abandonar a lógica independentista que já prometeu manter e embarcar numa eventual aliança com os socialistas.

A tarefa de Salvador Illa parece quase impossível, depois de, na reta final da campanha eleitoral na Catalunha, os partidos independentistas terem assinado um documento para que não houvesse pactos pós-eleitorais com o PSC.

A solução governativa na Catalunha está assim nas mãos da ERC que pode decidir associar-se aos restantes partidos independentistas, como até agora, ou voltar-se para o PSC, o que parece menos plausível.

Sánchez realça vitória dos socialistas

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, realçou a vitória dos socialistas nas eleições catalãs, um triunfo que descreveu como "notícias fantásticas para tornar possível a mudança e o reencontro".

"O socialismo venceu as eleições. Uma notícia fantástica para tornar possível a mudança e o reencontro para os quais os socialistas catalães trabalharam tanto", escreveu Pedro Sánchez numa mensagem na rede social Twitter.

O chefe do Governo espanhol agradeceu ao candidato socialista, o ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, pelo seu trabalho, que, na sua opinião, devolveu a esperança de alcançar um futuro melhor para a Catalunha e para Espanha.

Eleições em pandemia

Este domingo, mais de cinco milhões de eleitores foram chamados às urnas, nas eleições regionais da Catalunha.

Foram destacados para as 2.769 mesas de voto um total de 14.200 agentes da polícia regional (Mossos d'Esquadra) e da polícia local da Catalunha.

São as quintas eleições nos últimos 10 anos e as quartas consecutivas marcadas de forma antecipada.

Infetados ou em quarentena puderam votar

As eleições decorreram numa altura de grande aumento dos casos de covid-19. No entanto, os eleitores infetados ou em quarentena tiveram o direito de votar presencialmente entre as 18:00 e as 19:00, antes do encerramento das urnas.

Os membros das mesas de voto tiveram equipamento de proteção completo para essa hora. No entanto, muitos deles tentaram desvincular-se da obrigação de assegurar o funcionamento das mesas eleitorais.

Região da Catalunha

A Catalunha está situada no nordeste de Espanha e é uma das 17 comunidades autónomas do país, com um Governo e um parlamento regional, assim como uma polícia própria (Mossos d'Esquadra).

O executivo catalão, assim como o das outras comunidades autónomas, tem poderes importantes em áreas como a Educação e a Saúde, mas as outras principais áreas de governação estão nas mãos do Governo central: impostos, negócios estrangeiros, defesa, infraestruturas (portos, aeroportos e caminhos de ferro), entre outros.

A região tem cerca de 7,8 milhões de habitantes e é considerada a mais rica de Espanha, produzindo um quinto da riqueza do país e com um PIB anual superior ao de Portugal ou da Grécia.