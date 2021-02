A cidade do Rio de Janeiro, município com mais mortes provocadas pela covid-19 no Brasil, proibiu todas as celebrações e as vendas de produtos nas ruas durante o período de Carnaval, sob pena de um ano de prisão.

O Rio de Janeiro já havia cancelado os desfiles das escolas de samba, um dos maiores espetáculos do planeta. O Carnaval, que acontece em fevereiro ou março, também reúne milhões de pessoas nas ruas da cidade em blocos, que agora estão proibidos.