Pelo menos 140 pessoas ficaram feridas no sismo de 7,3 no Japão

O terramoto de sábado de 7,3 na escala de Richter no nordeste do Japão causou pelo menos 140 feridos, cortes no abastecimento de energia que afetaram milhares de pessoas e danos em edifícios, informaram este domingo as autoridades.

O sismo abalou as zonas propensas a tremores de terra das províncias de Fukushima e Miyagi, que há dez anos tinham sido atingidas por um poderoso terramoto que desencadeou um tsunami e um acidente numa central nuclear, quando o núcleo de três dos seis reatores em funcionamento entrou em fusão.

Mais de 140 pessoas sofreram na sua maioria ferimentos ligeiros, muitos deles devido à queda de objetos e cortes. Três pessoas ficaram feridas com gravidade.