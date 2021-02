Sismo no Japão foi réplica do devastador abalo de 2011

A Agência Meteorológica do Japão informou este domingo que sismo de 7,3 registado ao largo do Japão no sábado foi uma réplica do devastador abalo que em 2011 provocou o acidente nuclear de Fukushima, em que derreteram três dos seis reatores nucleares daquela central.

O terremoto deste sábado de magnitude 7,3 foi registado ao largo da costa de Fukushima a uma profundidade de 60 quilómetros. Provocou cortes generalizados de energia e alguns danos, mas nenhum aviso de tsunami foi emitido.

10 anos depois do desastre de 2011

Ocorreu poucas semanas antes do ‘aniversário’ de 10 anos do desastre que abalou o Japão a 11 de março de 2011, quando o mais forte terremoto registado na história daquele país desencadeou um tsunami que devastou cidades inteiras e causou derretimentos na central nuclear de Fukushima. Mais de 18.000 pessoas morreram no tsunami.

Kenji Satake, professor do instituto de pesquisas sobre terremotos da Universidade de Tóquio, explicou que “como [o terremoto de 2011] foi enorme, com magnitude de 9,0, não é surpreendente ter um tremor desta escala 10 anos depois”.

Mais de 100 pessoas ficaram feridas no terramoto deste sábado em Fukushima e várias outras regiões. As réplicas atingiram a magnitude de 4,7. Casas e escritórios em Tóquio, a centenas de quilómetros de distância, também sentiram o abalo.

Segundo um porta-voz do Governo, cerca de 950 mil famílias ficaram sem energia, sobretudo na região do nordeste do Japão.

Centrais nucleares não registaram irregularidades

Apesar do forte abalo, não foram detetadas irregularidades nas centrais nucleares de Fukushima Daiichi e Daini, ou na central nuclear Kashiwazaki-Kariwa, disse a proprietária Tokyo Electric Power Company Holdings.

Tremores de terra são comuns no Japão, que fica numa das áreas mais ativas a nível de sismos do mundo.