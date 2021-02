Sondagem indica que partidos separatistas mantêm maioria na Catalunha

Uma sondagem feita pela televisão pública espanhola (TVE) indica que os partidos independentistas catalães deverão manter a maioria absoluta dos lugares no parlamento da Catalunha, depois das eleições que se realizaram este domingo.

O Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC-PSOE) teria sido o mais votado, mas o sistema de votação deverá fazer com que tenha a segunda maior representação no parlamento da Catalunha, com 34 a 36 lugares.

De acordo com a projeção feita, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, independentista), mesmo sendo o segundo mais votado, será o primeiro em termos de representação na assembleia regional, com 36 a 38 dos 135 lugares.

O terceiro partido mais votado seria o Juntos pela Catalunha (JxC, independentista) do antigo presidente Carles Puigdemont fugido atualmente na Bélgica que obteria entre 30 e 33 dos deputados.

Os partidos independentistas conseguiriam, segundo esta sondagem, obter uma maioria de mais de 68 representantes na assembleia regional, podendo manter a direção do governo regional, se conseguirem negociar um pacto entre si.