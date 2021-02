Eleições na Catalunha marcadas pela baixa taxa de participação. Apenas 53% dos eleitores foram votar

Na Catalunha, os socialistas ganharam as eleições, mas foram os independentistas que conseguiram a maioria dos lugares no Parlamento.

UMA MAIORIA CONFORTÁVEL

Os independentistas conquistaram 74 dos 135 assentos nas eleições regionais da Catalunha, um resultado que confere aos separatistas uma maioria confortável no Parlamento catalão.

No topo da lista dos independentistas, ficou o partido Esquerda Republicana da Catalunha, que garantiu 33 representantes no Parlamento, seguido do partido Juntos pela Catalunha, que elegeu 32 deputados. À soma, juntam-se os nove lugares conquistados pelo partido Candidatura de Unidade Popular, mais dois deputados do que os garantidos nas eleições de 2017.

Mas os vencedores destas eleições foram os socialistas. Conquistaram 23% dos eleitores e garantiram 33 representantes no Parlamento catalão, um número muito superior ao de 17 deputados eleitos em 2017.

EXTREMA-DIREITA CATALÃ ENTRA PELA PRIMEIRA VEZ NO PARLAMENTO

Quem também ganhou força foi o partido VOX. A extrema-direita catalã entrou pela primeira vez no Parlamento, com 11 representes.

A maior queda foi a do Cidadãos, que passa de ser o partido mais votado em 2017 - com a conquista de 36 assentos no Parlamento - para a eleição de seis deputados.

A participação dos eleitores caiu de 79% para 53% num ano de eleições marcadas pela pandemia.