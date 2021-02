Eleições na Catalunha. “A extrema-direita espanhola acaba de se implantar no território todo”

Na Catalunha, os socialistas ganharam as eleições, mas foram os independentistas que conseguiram a maioria dos lugares no Parlamento. Quem também ganhou força foi o partido VOX. A extrema-direita catalã entrou pela primeira vez no Parlamento regional.

Pedro Cordeiro considera que os socialistas se arriscam a ter uma “vitória de pirro”, já que são os mais votados, mas os independentistas, que conseguiram maioria, não estão dispostos a negociar. O editor de Internacional do Expresso prevê, por isso, que sejam os independentistas a formar Governo.

Questionado sobre o resultado do VOX, lembra que com este avanço a extrema-direita tem agora lugar em todo o território espanhol. Já tinha presença nos Parlamentos regionais e no nacional, e passa agora a ter 11 representantes no da Catalunha.

Pedro Cordeiro considera que o VOX “veio para ficar” e sublinha a “grande reconfiguração” da direita espanhola, à semelhança do que está a acontecer em Portugal, ainda que com mais força.