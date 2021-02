Esta poderá ser a cervejaria mais antiga do mundo

Arqueólogos no Egito descobriram o que pode ser a mais antiga fábrica de cerveja conhecida do mundo, remontando há 5.000 anos. A descoberta foi feita por uma equipa de peritos egípcios e americanos num antigo cemitério no deserto.

Foram encontrados potes que seriam utilizados para fazer a mistura de grão e água. O espaço era dividido por oito grandes áreas, cada uma com 20 metros e cerca de 40 potes de cerâmica dispostos em duas filas.

De acordo com o arqueólogo Matthew Adams, líder da expedição, citado pela BBC, a cervejaria "pode ter sido construída neste lugar especificamente para fornecer cerveja para os rituais reais que aconteciam dentro das instalações funerárias dos reis do Egito".

"Foram encontradas evidências do uso de cerveja em ritos de sacrifício durante as escavações", informa o comunicado.

A cervejaria deverá remontar à era do Rei Narmer e será "a mais antiga cervejaria de alta produção do mundo". Fica no sul da província de Sohag, no Alto Egito, onde fica também a cidade de Luxor, um dos pontos turísticos mais populares do país.