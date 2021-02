O herói de quatro patas que morreu a salvar duas crianças da cobra mais venenosa da Austrália

Um gato de uma família em Queensland, na Austrália, está a ser apelidado de "herói de quatro patas" depois de morrer ao tentar proteger duas crianças da cobra mais venenosa da Austrália.

Arthur acompanhava as duas crianças que estavam a brincar no quintal quando a serpente – uma Pseudonaja textilis – apareceu e se aproximou. De acordo com uma publicação no Facebook do Animal Emergency Service, o gato não hesitou e matou a cobra para proteger as crianças do perigo.

O veneno da cobra é classificado como o segundo mais tóxico do mundo e a mordida pode causar paralisia e interromper a coagulação do sangue, o que leva ao colapso da vítima em poucos minutos.

“Infelizmente, durante a luta, Arthur foi mordido”, informa a publicação.

Apesar de ter desmaiado, Arthur recuperou rapidamente a consciência, o que fez com que a família não se tenha apercebido da mordida. Só na manhã seguinte ao incidente, quando o gato voltou a colapsar, é que a família se apercebeu do que tinha acontecido.

Levaram Arthur ao hospital veterinário, mas a sua condição era tão grave que não resistiu.