Relatório deteta crescimento transnacional da extrema-direita na Europa 

O crescimento da extrema-direita na Europa, incluindo em Portugal, é o resultado de uma maior colaboração transnacional, sobretudo através da Internet e fora de partidos ou organizações, conclui um relatório europeu publicado hoje.

Os ativistas continuam a preocupar-se com questões locais ou nacionais, mas procuram contextualizá-las a nível internacional e colaboram em certos temas que ajudam a propagar a informação.

O historiador Joe Mulhall, investigador da Universidade de Cambridge e da organização anti-racismo HOPE not Hate e um dos responsáveis pelo estudo, deu como exemplo a colaboração de movimentos anti-muçulmanos, e agora diz que há uma nova radicalização antissemita nas redes sociais.

"A forma como as pessoas se envolveram em política antissemita muito extremista, especialmente negacionaistas do holocausto, era tradicionalmente feita através da extrema-direita (...) mas agora vê-se nova via [de conversão], pronunciada no último ano, através outras conspirações", afirmou numa conferência de imprensa.