Três neozelandeses detidos a tentar atravessar ilegalmente a fronteira da Síria para a Turquia

Três neozelandeses foram detidos enquanto tentavam atravessar ilegalmente da Síria para a Turquia, segundo o Ministério da Defesa turco.

Em comunicado publicado esta terça-feira no Twitter, o Ministério disse que o grupo inclui uma mulher de 26 anos, identificada apenas pelas iniciais, que é procurada pela Interpol por, alegadamente, pertencer ao Daesh.

Os três foram detidos por unidades de controlo da fronteira enquanto tentavam entrar na cidade de Reyhanli, na província de Hatay, segundo a mesma fonte.

Segundo a agência estatal Anadolu, citada pela agência Associated Press, a mulher estava acompanhada por duas crianças quando chegou ao tribunal local para ser interrogada por oficiais de justiça, após ter sido interrogada pela polícia.

A Turquia intensificou a segurança ao longo da fronteira com a Síria e realiza regularmente ataques contra alegados militantes do Daesh no país.

A Turquia, desde 2015, tem sido alvo de ataques por militantes curdos e extremistas do Daesh, incluindo um ataque em 2017, na véspera de Ano Novo, numa boate em Istambul, que provocou a morte a 39 pessoas.