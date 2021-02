Vaga de frio no Texas faz pelo menos um morto e deixa partes do estado às escuras

Pelo menos uma pessoa morreu devido a uma vaga de frio polar no Texas, nos Estados Unidos, e mais de quatro milhões foram afetados por um apagão que deixou partes do estado às escuras.

Declarado o estado de emergência

Numa altura do ano em que as temperaturas nas cidades texanas costumam rondam os 15ºC, os termómetros chegam aos -22ºC. Na segunda-feira, o Presidente Joe Biden declarou o estado de emergência naquele estado, desbloqueando ajudas federais.

O fenómeno levou ao encerramento do Aeroporto Intercontinental George Bush, em Houston, no Texas - que deverá permanecer fechado até às 19:00 desta terça-feira - e constrangimentos devido a choques em cadeia, que já fizeram dezenas de feridos e vítimas mortais nas autoestradas do Estado.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional, a vaga de frio é provocada por uma massa de ar do Ártico que habitualmente não se alastra para regiões no sul dos Estados Unidos.

Declarações de emergência foram também emitidas pelas autoridades de Estados vizinhos onde são igualmente raras temperaturas negativas, caso do Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky e Mississippi.

Agravamento na quarta-feira: neve e muito gelo

O serviço informa que as temperaturas negativas deverão manter-se até ao final da semana, sendo esperado um novo agravamento esta quarta-feira.