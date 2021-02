Biden e Netanyahu conversaram pela primeira vez e discutiram "ameaça" do Irão

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversaram esta quarta-feira pela primeira vez desde o início do mandato do democrata e abordaram a pandemia e a "ameaça iraniana", foi anunciado.

De acordo com quatro publicações na rede social Twitter, no perfil do primeiro-ministro israelita, Netanyahu e Biden conversaram "aproximadamente uma hora" durante a noite de hoje.

"O Presidente dos Estados Unidos Biden e o primeiro-ministro Netanyahu discutiram os progressos futuros dos acordos de paz, a ameaça iraniana e os desafios regionais, e acordaram em continuar o diálogo", dá conta um 'tweet'.

O chefe de Estado norte-americano também "elogiou" Netanyahu pela "liderança na luta contra" o SARS-CoV-2 a pandemia e os dois "trocaram ideias sobre maneiras" de combater a pandemia.

Esta é a primeira conversa entre ambos desde que o democrata Biden iniciou funções como o 46.º Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), em 20 de janeiro.

Uma antiga embaixadora da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a administração do republicano Trump considerou que o executivo chefiado por Biden estava a "desdenhar" um "amigo como Israel" por causa do atraso de três semanas nas conversações entre os líderes dos dois países, enquanto fazia "amigos" com um "inimigo como o Irão".

O Governo israelita foi particularmente 'apaparicado' por Donald Trump, nomeadamente no reconhecimento de Jerusalém como capital do país, uma de muitas decisões unilaterais impulsionadas por Washington que quebraram com o consenso da comunidade internacional e adensaram o conflito entre israelitas e palestinianos. O republicano também anunciou, por exemplo, a transferência da embaixada dos EUA em Telavive para Jerusalém.

Biden já tinha conversado com os líderes de outros países aliados de Washington, como, por exemplo, do Reino Unido, França, Alemanha e Japão.

Joe Biden também já conversou com o primeiro-ministro da índia, Narendra Modi, e com o Presidente da China, Xi Jinping.