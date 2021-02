Clubhouse, a aplicação exclusiva que oferece conversas e debates

Uma rede social sem imagens ou vídeos, no Clubhouse é o áudio que reina. Esta nova plataforma foi lançada em abril de 2020 e só poderá fazer parte deste exclusivo "clube" com um convite. Quem tem a aplicação terá acesso a conversas, entrevistas e discussões sobre diferentes temáticas.

O Clubhouse junta o conceito de podcast em direto com o de conferência telefónica. Permite assistir a diferentes conversas temáticas ou criar a sua própria transmissão - pública ou privada. Ao aceder a esta rede social, o utilizador seleciona os tópicos e temas que lhe interessam para que receba sugestões de conversas.

Sempre em direto, as conversas não ficam guardadas para serem transmitidas depois, como acontece com outras plataformas. Funciona como se fosse uma chamada telefónica em que, terminada a conversa, a sala é fechada e o áudio desaparece.

Foi o que aconteceu com a conversa entre Elon Musk, fundador da Tesla, e Vlad Tenev, CEO da Robinhood. O evento tornou-se tão popular que esgotou os limites da sala e trouxe a aplicação para a ribalta. Durante a conversa - que foi também transmitida em direto no Youtube - Musk deixou um apelo à utilização do Clubhouse, defendendo que “a alteração de contexto é o assassino da mente” e sublinhando que, nesta aplicação, os utilizadores poderão concentrar-se em apenas um tópico de cada vez.

O projeto foi desenvolvido por Paul Davidson e Rohan Seth e foi lançado em abril de 2020. Em apenas dois meses, chegaram aos 1.500 utilizadores e aos 100 milhões de dólares de valor. A popularidade da aplicação tornou esta startup num unicórnio: segundo dados de 1 de fevereiro de 2021, o Clubhouse já ultrapassava os dois milhões de utilizadores e atingia um valor superior a um bilião de dólares.

O caráter exclusivo do Clubhouse é também uma característica apelativa para os utilizadores: só quem receber um convite poderá fazer download da aplicação e explorar o seu conteúdo. Esta exclusividade está relacionada como o facto de ser ainda uma versão beta - uma versão em teste - e os criadores já anunciara a intenção de abrira a plataforma a todo o mundo ainda este ano.

Até lá, o acesso funciona apenas por convite: um membro do “clube” poderá enviar dois convites que darão acesso a todos os conteúdos transmitidos. Para além disso, a aplicação ainda só está disponível para o sistema operativo do iPhone, mas será também desenvolvida uma versão para Android.

Enquanto a exclusividade se mantém, nasce também um negócio. Nas plataformas como Reddit, eBay, Craigslist, entre outras, é possível encontrar convites para o Clubhouse à venda. Na China, onde a plataforma se manteve fora do radar do Governo durante meses, os valores dos convites variava entre 150 e 400 yuans (entre 19 e 50 euros).

A plataforma ganhou bastante popularidade na China, sendo utilizada, principalmente, por investigadores e profissionais de tecnologia que realizavam debates de tópicos que, de outra forma, seriam censurados, avança a Quartz. No entanto, a 8 de fevereiro, a plataforma foi proibida em território chinês, à semelhança do que acontece com outras redes sociais.