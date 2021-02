Confrontos entre manifestantes e polícia nas ruas de Barcelona

Em Espanha, aumenta a tensão entre a polícia e os manifestantes pelo segundo dia consecutivo.

Centenas de pessoas protestam nas ruas centrais de Barcelona contra a prisão do rapper catalão Pablo Hasél, condenado por injúrias à monarquia.

Vários caixotes do lixo foram incendiados pelos manifestantes, que atiram também pedras à polícia. Houve ainda lugar a confrontos.

O rapper espanhol foi preso por injúria à monarquia e glorificação do terrorismo. Tinha-se barricado numa universidade, em protesto contra o que disse ser um ataque à liberdade de expressão.

MAIS DE 200 PERSONALIDADES ASSINARAM MANIFESTO PELA LIBERTAÇÃO

A 8 de fevereiro, mais de 200 personalidades, incluindo o realizador Pedro Almodóvar e o ator Javier Bardem, assinaram um manifesto pedindo a libertação do rapper e a alteração da lei, divulgado no jornal El País.

"A perseguição a rappers, autores de tweets, jornalistas, bem como de outros representantes da cultura e da arte, por tentarem exercer o seu direito à liberdade de expressão, converteu-se numa constante", escreveram.

Os factos pelos quais o rapper foi condenado remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças da ordem espanholas de tortura e homicídios.

O cantor também acusou o rei emérito Juan Carlos e o filho, Felipe VI, de vários crimes, incluindo homicídio e desvio de fundos.