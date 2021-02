Europa pintada de branco. Grécia e Turquia atingidas por tempestade de neve

A Grécia e a Turquia continuam a ser atingidas por fortes tempestades de neve. O nevão que atingiu a Grécia obrigou mesmo as autoridades a suspender a vacinação contra a covid-19. Na Irlanda, a "neve" é um pouco diferente e em Amesterdão os canais ficaram gelados.

A acrópole ficou pintada de branco e a neve atraiu miúdos e graúdos. O ensino à distância, posto em prática com a pandemia, foi suspenso devido aos cortes de internet, água e luz que afetaram milhares de pessoas. A administração de vacinas contra a covid-19 foi também suspensa e deverá ser retomada esta quarta-feira.

Os termómetros desceram aos -19ºC no noroeste do país. Em intensidade e volume, esta é a pior tempestade de neve dos últimos 12 anos na Grécia. Foram registados constrangimentos nos transportes, serviços e comércio.

Na vizinha Turquia, a neve bloqueou os acessos a Istambul com longas filas na auto-estrada e atingiu os 50cm nos pontos mais altos da capital.

Na Irlanda, a “neve” foi diferente: muitos dias de vento forte e agitação marítima levaram a espuma do mar para as ruas da localidade na costa leste do país. O fenómeno climático acontece por lá com alguma regularidade, mas raramente atinge esta dimensão.

Nos Países Baixos, os canais de Amesterdão gelaram e transformaram-se em pistas de patinagem. Mas enquanto um grupo de jovens patinava, o gelo partiu. Alguns jovens conseguiram sair pelo próprio pé, outros tiveram de ser resgatados. As autoridades tinham avisado para o perigo de esquiar nos canais.