Grupo que patinava no gelo num canal em Amesterdão cai à agua e é salvo com tacos de hóquei e de golfe

Nos últimos dias, várias pessoas têm aproveitado uma vaga de frio que congelou os famosos canais de Amesterdão para patinar. Mas a aventura não correu bem para toda a gente. Esta terça-feira, um grupo de pessoas que patinava no canal acabou por cair à água gelada quando o gelo se partiu e precisou de ajuda para sair.



Num vídeo, que registou o momento, é possível ver os transeuntes a utilizarem cordas, tacos de hóquei e de golfe para arrastar os patinadores para fora da água. Alguns chegam mesmo a caminhar sobre o gelo que permaneceu intacto de forma a tentar aproximar-se do grupo.



As autoridades têm alertado para o risco deste tipo de incidentes, uma vez que as temperaturas mais altas estão a derreter o gelo. No último fim de semana várias pessoas recorreram às urgências devido a lesões provocadas por quedas enquanto patinavam.